رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون للتصعيد بعد ضم مستوطنات الضفة

ذكرت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي "مكان"، أنّ الجنرال أفيف كوخافي رئيس هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي، يستعد لإمكانية تصعيد الأوضاع في المناطق حال تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية في يوليو المقبل.

وأضافت أنّ كوخافي قال ذلك خلال كلمة ألقاها قبل عدة أيام، أثناء اجتماعه مع ضباط كبار في جيش الاحتلال، فيما أشارت مصادر أمنية في إسرائيل، إلى ضعف التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

ووفقًا للهيئة، رجحت مصادر أمنية أخرى عدم إمكانية فرض السيادة على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية في الموعد المحدد وهو يوليو المقبل، بسبب عدم توافر الوقت الكافي للاستعداد لتطورات مثل تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت مصادر لموقع "واللا" الإسرائيلي، أنّه من المحتمل أن يكتفي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإعلان الضمّ في الموعد المحدد، ولكن سيتم تأجيل تطبيقه.