وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان محطة إنتاج حيواني غرب النوبارية

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بغرب النوبارية.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اهتمام الوزارة بالثروة الحيوانية ورفع كفاءة كل مزارع الثروة الحيوانية التابعة لها، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك مزارع متميزة وتعد هذه المزرعة نموذجا للمزارع التي تعمل بكفاءة عالية، وتدار بشكل ناجح.

وأضاف أن الوزارة تعمل على كل المحاور حاليا وتعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتوفير السلع الزراعية والمنتجات الغذائية من إنتاجها بالمنافذ التابعة لها، فضلا عن توفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي للمزارعين، وكل مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن الاهتمام بملف استصلاح الأراضي، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن جائحة كورونا، أثبتت أن الزراعة عنصرا أساسيا في اقتصاديات الدول، باعتبارها من القطاعات المرنة، والتي تتأقلم مع كل الظروف والأحداث.

ومن جهته أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن هناك تعاونا جيدا بين الوزارة والمحافظة، خاصة وأن البحيرة بها نحو 1.8 مليون فدان زراعة، لافتا إلى أن تلك المزرعة تعد من المشروعات التنموية المتكاملة التي تسهم في توفير الغذاء، وكذلك توفير فرص العمل.

ومن جهته قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن تلك المحطة تبلغ مساحتها نحو 6 أفدنة بطاقة استيعابية كلية 1377 رأس، لافتا إلى الهدف من إنشائها توفير نموذج عملي ناجح لمزرعة إنتاج حيواني للاستفادة منه في إنشاء المزارع، فضلا عن توفير العجلات العشار المحسنة وراثيا لصغار المزارعين كقروض ميسرة، وتدريب السيدات والمزارعين على تصنيع الألبان بأنواعها كمشروعات صغيرة لحل مشكلة تسويق الألبان لدى صغار المزارعين الذي يتطلب نقل مبرد.

وأضاف أن المحطة تساهم في حل جزء من مشكلة تسويق المنتجات الزراعية حيث انه يتم الحصول على التغذية اللازمة للحيوانات بالتعاقد مع الجمعيات التعاونية الزراعية في شراء البرسيم والذرة الشامية لإعداد السيلاج والأعلاف المركزة من الجمعية العامة للأراضي المستصلحة.

وتضم المحطة مصنع البان لتصنيع: الجبن الموتزاريلا، الزبادي، الزبدة، الجبن القريش والدمياطي.