الصحة: أخذنا 200 ألف مسحة وعينة لــ"كورونا" حتى السبت الماضي

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن المعامل المركزية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام عيد الفطر المبارك، شارحة أنه منذ بداية جاحة فيروس كورونا، وكانت المعامل المركزية هي المختصة بتحاليل "كوفيد 19".

وأضافت الجندي، خلال حديثها مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية"، أنه تم التوسع بالمعامل المركزية حتى غطت مصر بالكامل، ووصل عدد المعامل المختصة بتحاليل كورونا لـ30 معملا يقوم بتحليل الكورونا تحت إشراف كامل للمعامل المركزية.

وتابعت الجندي أن المعمل الواحد لديه سعة 124 تحليلا في اليوم الواحد، مشيرة إلى أنه حتى يوم السبت الماضي وصلت عدد المسحات والاختبارات السريعة للحالات المشتبه بإصاباتها بكورونا 200 ألف مسحة وعينة على مستوى الجمهورية، وأسبوع العيد كانت الأعداد كبيرة جدا أكثر من أي مكان آخر.

وشددت الجندي على أنه غير مرخص للمعامل الخاصة بإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، خصوصا وأن الترصد والتقصي ومتابعة الحالات المخالطة هو أمر خاص بوزارة الصحة، ولا يجوز لمعمل خاص عمل ذلك ويقتصر دوره على العينة سلبية أو إيجابية، ولذلك وزارة الصحة متمسكة بهذا الدور.