فنان في المحكمة.. الكيف أنهى حياة حاتم ذوالفقار الفنية بعد حبسه سنة

يعد من أبرز الفنانين الذين دخلوا دوامة إدمان للمخدرات في فترة شبابهم، هو الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، والذي تم سجنه بسببها إحدى المرات وضبط 3 مرات بسبب المخدرات، واتهم في إحداها بالاتجار فيها لكن المحكمة برأته في تلك المرة، وتسبب سجنه في امتناع عدد كبير من المخرجين عن التعامل معه والاستعانة به في أدوار تمثيلية ما تسبب في تأثره تأثرا شديدا، قبل أن يفيق ويتعافى من الإدمان، ويصبح رمزا للتعافي والعودة من هذا الطريق المظلم.

بحسب الأخبار والتقارير الصحفية عن الفنان، فقد كان ذو الفقار من أسرة ثرية جدا بالمنوفية، وكان مدمنا للمخدرات بكل أنواعها، وألقت مباحث مكافحة المخدرات القبض عليه ثلاث مرات بتهمة تعاطي المخدرات وحيازتها، وكانت المرة الأولى في نوفمبر عام 1987، أثناء وجوده بأحد أوكار المخدرات، وقضت محكمة الجنايات بحبسه لمدة عام، وتغريمه 500 جنيه بتهمة التعاطي والحيازة، بينما كانت المرة الثانية بعد 7 أعوام، حيث تم ضبطه في مايو 1994، لكن صدر حكم في يوليو من نفس العام بالبراءة من تهمة الاتجار، حيث تحرر المحضر بسبب كمية من المخدرات تم ضبطها معه ومع أصدقائه.

أما المرة الثالثة فكانت بعد أشهر من تبرئته مما نسب إليه المرة الماضية، حيث ألقي القبض عليه في فبراير 1995 بتهمة تعاطي المخدرات ولكن تمت تبرئته منها أيضا، وظل بعدها فترة طويلة غائبا عن الساحة الفنية حتى أن أسرته قالت إنه توفي في عمر 58 عاما وعلموا بوفاته عندما هاتفوه أكثر من مرة ولم يستجب للهاتف، لأنه كان يعيش وحيدا.