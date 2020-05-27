الملا: استمرار برامج استكشاف البترول جنوب مصر رغم تحديات كورونا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استمرار كافة الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية في مناطق الامتياز البترولية بجنوب مصر طبقاً لبرامجها المخططة وذلك رغم التحديات التي تفرضها أزمة فيروس كورونا ، مشيراً إلى أن شركات البترول العاملة بالمنطقة تواصل تنفيذ خططها مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية.

وأضاف الملا، أن الوزارة تشارك بفاعلية في تنفيذ رؤية القيادة السياسة لتنمية جنوب مصر من خلال تنفيذ مشروعات بكل المجالات والأنشطة البترولية بهدف وضع المنطقة على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف للبترول والغاز وتلبية احتياجات محافظات الصعيد، إلى جانب جهود توصيل الغاز للمنازل والتي تسهم في تقديم خدمات حضارية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعلن الملا أنه قد تم التوقيع بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة في المزايدة العالمية التي تم طرحها بمنطقة البحر الأحمر لأول مرة وجارى استكمال الإجراءات التشريعية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ، مضيفاً أن النتائج الإيجابية للمزايدة تعطى دفعة للمضى قدماً في خطط جذب المزيد من الاستثمارات العالمية لقطاع البترول خاصة في المناطق البكر الواعدة.وأوضح التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول حول موقف أنشطة الشركة في جنوب مصر استمرار برامج الاستكشاف والتنمية والإنتاج من خلال 13 اتفاقية في مراحل البحث و 5 اتفاقيات فى مرحلة التنمية بالإضافة إلى اتفاقية للبحث والتنمية ، كما أن الشركة تقوم بالإشراف على 10 اتفاقيات بترولية مع الهيئة المصرية للبترول في مرحلة الإنتاج هذا بخلاف اتفاقيتين في مرحلة الإجراءات وثلاثة قطاعات جديدة تم إسنادها.

وأضاف التقرير أن وتيرة العمل على صعيد المشروعات المشتركة لتجميع البيانات الجيوفيزيقية مستمرة حيث يجري الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد بمنطقة البحر الأحمر ، بالتزامن مع العمل على مشروع تجميع البيانات بالمناطق البرية حيث تم إبرام ملحق عقد المشروع لبدء المرحلة الأولي منه لمساحة تزيد عن 110 ألف كم2 ، وتم إكمال كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة للبدء في المشروع ، وجدير بالذكر أن عوائد المشروع المشترك بالبحر الأحمر سجلت خلال الشهور الماضية أعلى إيرادات للدخل منذ انطلاق المشروع وأنه قد تم فتح قنوات اتصال مع شركات عالمية كبرى أظهرت اهتماماً بالاستكشاف في البحر الأحمر وتم عقد عدة اجتماعات مع هذه الشركات باستخدام تقنية الفيديوكونفرانس لعرض الفرص المتاحة.

وأشار التقرير أن الشركة نجحت في زيادة معدلات الإنتاج من مناطق امتيازها حيث تجاوز الإنتاج الكلى خلال العام المالى الحالي وحتى نهاية مارس الماضى 7 مليون برميل بمعدلات إنتاج يومية بلغت 23 ألف برميل زيت خام يومياً ، كما بلغ اجمالى إنتاج البوتاجاز عن نفس الفترة 3244 طن بالإضافة إلى مليار و800 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى ، لافتاً إلى الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين وأربعة آبار تنموية وإصلاح 43 بئراً وإعادة اكمال 8 آبار.

وأضاف التقرير أن الشركة استمرت في إضافة احتياطيات بترولية جديدة من خلال تنمية وتقييم الاكتشافات البترولية الأخيرة خاصة كشف شركة بتروجلف الأخير والذي أعاد إحياء منطقة جيسوم البحرية وأضاف احتياطيات كبيرة للزيت الخام وأنه يجري الأن إكمال البئر التقييمى GNN-4 بكميات انتاج أولية تبلغ 2100 برميل يومياً من الزيت الخام ، كما يجري البدء في الخطوات التنفيذية لحفر البئرين GNN-5 و GNN-6 ، كما حققت شركة بتروملاحة كشفاً بترولياً مؤخراً من خلال حفر البئر الاستكشافية أبو مروة بمنطقة الغردقة حيث تم تسجيل طبقات حاملة للزيت بسمك حوالى 140 قدم وجاري عمل الاختبارات والدراسات لوضع البئر علي الإنتاج.

وفى إطار استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى الصعيد أوضح التقرير أنه قد تم توصيل أكثر من 137025 وحدة سكنية في محافظات الصعيد خلال الفترة يولية 2019 إلى أبريل 2020 وجاري استكمال المتبقي من الخطة قبل نهاية العام المالي الحالي.