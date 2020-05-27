في ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية.. 60 عاما من الفن وحلم لم يتحقق

60 عاما من الفن، قدّمت خلالها أفلاما مميزة، أصبحت من علامات السينما المصرية، فضلا عن الأعمال الدرامية التي قدّمتها، وآخرها وجه القمر في العام 2000، هي سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التي ولدت في مثل هذا اليوم من العام 1931.

عشقت التمثيل منذ طفولتها، حين اصطحبها والدها إلى إحدى دور السينما لتشاهد فيلما للفنانة آسيا داغر، وحين قرأ والدها إعلانا في الصحف لطلب طفلة للتمثيل بفيلم أمام الموسيقار محمد عبدالوهاب، ذهب بها والدها للمخرج محمد كريم الذي أعجب بها، وأدخل تعديلات على السيناريو لإعطائها مساحة أكبر، وبالفعل شاركت في فيلم "يوم سعيد" في العام 1940، الذي كان أول عمل سينمائي لها في السينما، وكان عمرها آنذاك لم يتعد 10 أعوام.

قدمت فاتن حمامة خلال مشوارها السينمائي أكثر من 100 فيلم سينمائي ومسلسلين تلفزيونين، تعاونت خلالها مع كبار المخرجين والنجوم بأجيال مختلفة، ورغم ظهورها في العصر الذهبي للمسرح المصري إلا أنّها لم تقدم أي عرض مسرحي طوال مشوارها الفني.

ومن خلال البرنامج الإذاعي "اعتراف"، حين سئلت عن المسرح، أكدت فاتن حمامة أنّه حلم تتمنى أن يتحقق يوما ما، وبسؤال آخر عن الأفلام التي ترى أنّها تؤرخ للسينما المصرية، أكدت أنّ هناك 4 أفلام سينمائية تراهم يؤرخون للسينما المصرية: دعاء الكروان، باب الحديد، المومياء، والحرام.

نالت الفنانة فاتن حمامة العديد من الجوائز والتكريمات على مدار تاريخها الفني، تقديرا لدورها في إثراء الفن المصري والعربي، ورحلت عن عالمنا في 17 يناير عام 2015 عن عمر ناهز 84 عاما.