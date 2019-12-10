أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة باستضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، الذي يعرض على شاشة "dmc"، حيث قالت لإسعاد يونس: "أول ما شوفتك النهاردة رجعتيني للتاريخ.. أول فيلم في حياتي أقف قدام كاميرا سينما كان فيلم أمهات في المنفى من بطولتك إنتي وعادل إمام".

وعن سبب شهرتها، ذكرت شاهين، أنها كانت تحضر حفلة بها الفنانة القديرة الراحلة فاتن حمامة، وكانت وقتها تدرس في معهد الفنون التمثيلية في العام الأول، وعندما رأتها، انبهرت بها بشدة، "جريت عشان أسلم عليها"، مضيفة: "أول ما شفتني قالتلي أنتي شكلي أوي أكتر من بنتي".

وأضافت: "لما اتكلمت مع فاتن حمامة، قالتلي كمان صوتك شكلي، قولتلها لا والله أنا مش بقلد صوتك، قالت أنا هساندك بس لازم تكوني ليكي شخصية مستقلة، وأنا هاتبعك، الناس اللي في الحفلة سمعوا الكلام وكمان فيه برنامج تليفزيوني استضافني وكان عنوان الحلقة البنت اللي شبه فاتن حمامة".

وتابعت: " أنا خلصت البرنامج من هنا والسيناريوهات بقت تيجي على المعهد مش عارفين اسمي بس كانوا بيسألوا عن البنت اللي شبه فاتن حمامة".