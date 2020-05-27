ضبط أحد العناصر الأجرامية بالجيزة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 205 طربة من مخدر الحشيش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص (سائق له معلومات مسجلة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذه من دائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة فى كمين أعد له بدائرة المركز وبحوزته (عدد 205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى ) وبمواجهته إعترف حيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والهاتفين والسيارة لتسهيل الترويج والمبلغ المالى من حصيلة البيع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.