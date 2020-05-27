اختيار دوج ليمان لإخراج مغامرة توم كروز في الفضاء

بعدما أكدت محطة الفضاء الدولية "ناسا" خطتها للعمل مع الممثل توم كروز وإيلون موسك المدير التنفيذي لشركة "سبيس إكس" المتخصصة في تصميم وتصنيع وإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية، على العمل على إنتاج فيلم Luna Park ومن المفترض تصويره في الفضاء الخارجي.

وأكدت مصادر لموقع "Variety" على أن دوج ليمان هو من سيتولى إخراج الفيلم، وهو الذي شارك توم كروز في أعمال سابقة وهي American made، وEdge of Tomorrow.

ولم يتم تحديد موزع للفيلم حتى الآن، ولم تُعرف أية تفاصيل عنه سوى أنه يدور حول مجموعة من المتمردين الذين يغامرون في رحلة للقمر لسرقة مصدر للطاقة بحسب موقع IMDB، ولم يعلق ممثلو "ليمان" و"كروز" على ذلك.

ولتوم كروز عدد من الأفلام المؤجلة، منها المهمة المستحيلة الجزء السابع، والذي توقف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى فيلم Top Gun: Maverick، وهو من إخراج جوزيف كوسينسكي.

وبحسب موقع IMDB، تم الإعلان عن مشاركة توم كروز في فيلم Live Die Repeat and Repeat، بالإضافة إلى إعلان إنتاج فيلم المهمة المستحيلة الجزء الثامن.