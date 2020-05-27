سؤال برلماني عن تجاهل مدير "عزل أبوخليفة" إجراءات الوقاية من كورونا

تقدمت داليا يوسف عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن الإجراءات الوقائية المتبعة داخل مستشفيات العزل عند التعامل مع مريض فيروس كورونا، والخاصة بالمساءلة لمدير مستشفى العزل "أبو خليفة" بعد دخوله على المصابين دون ارتداء الزي الطبي الخاص بالمكافحة.

وأوضحت يوسف في سؤالها، أنّ هناك حالة من الاستياء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور مدير مستشفى العزل "أبو خليفة" مع أحد المصابين بفيروس كورونا دون ارتداء المسلتزمات الوقائية لفيروس كورونا، سوى كمامة وجوانتي، فقط، والتقاط صور للحالة المصابة دون أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء التعامل مع المريض، متابعة: "من المؤكد أن يكون مدير المستشفى تم إصابته بالفعل".

وتابعت أنّ هذا يأتي في الوقت الذي يرتفع فيه أعداد المصابين من فيروس كورونا من الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الخاصة بالعزل، لافتة إلى أنّ منظمة الصحة العالمية حددت معايير للملابس الوقائية الذي يجب أن يرتديها العاملين، سواء الفرق الطبية أو الممرضين أثناء رعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا، والتي اشتملت على ارتداء بدلة بها تقنية تقوم على استخدام النايلون والبوليستر في الطبقة الداخلية للبدلة؛ تعمل كمضاد للبكتيريا وبالتالي لا تسبب العرق، إلى جانب أنّها أخف في الوزن بنسبة 30% تقريبًا.

وزادت: "وكذلك ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، وتشمل القفازات المتينة والكمامة وحماية العينين باستخدام واقي الوجه والنظارات الواقية، ورداء طبي بأكمام طويلة ومريلة (إذا لم الرداء مقاوما للبلل) وأحذية طويلة أو مغلقة، قبل لمس أي أغطية وملابس متسخة".

وأكدت أنّ مدير المستشفى لم يلتزم بالتعليمات وظهر وهو يرتدي قميص ليس بأكمام طويلة، ما يعكس تجاهل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة داخل المستشفة، وقد يتسبب في عدوى عدد كبير من الأطقم الطبية، متابعة: "فبدلا من أن يكون مدير المستشفى صاحب التوجيهات يصدر تعليماته ويراقب حماية الأطقم الطبية، أصبح يعكس نموذج سيء يستوجب المساءلة العاجلة".

وطالبت بالتحقيق في الصورة المتداولة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه مساءلة عاجلة لمدير مستشفى أبو خلفية، وسرعة إجراء مسح لجميع العاملين بالمستشفى، نظرا لأنّه من الممكن أن يتم نقل العدوى من المدير لأي من الأطقم الطبية أو العاملين بالمستشفى، إلى جانب ضرورة تدخل وزارة الصحة في إصدار تعليمات مكثفة للفرق الطبية على ضرورة الالتزام بارتداء بدل الوقاية أثناء الدخول إلى غرف المصابين ورعايتهم حماية لأرواحهم.