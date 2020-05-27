مستلزمات طبية بنصف مليون جنيه لدعم مجمع العائدين من الخارج بالزقازيق

أعلن محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، قيام جمعية الهلال الأحمر بتدعيم مجمع البطراوي بمدينة الزقازيق والمخصص لاستقبال الوافدين من الخارج لتطبيق إجراءات العزل الصحي عيلهم لمواجهة فيروس كورونا بمستلزمات طبيه ووقائية بقيمة 511 ألف جنيه .

وأضاف أن الدعم التبرعات شملت كميات كبيرة من (الكمامات الواقية - القفازات - ماسكات التنفس - النظارات الواقية للعين - بدل الوقاية - جوانتي بلاستيك – أدوات النظافة الشخصية) لاستخدامها خلال فترة الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجهاز التنفيذي في التعامل مع جائحه كورونا من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية والوقائية للمصابين بالفيروس وللوافدين من الخارج والخاضعين لإجراءات العزل الطبي بمجمع البطراوي للمدن الجامعية بمدينة الزقازيق وكذلك للخاضعين لإجراءات العزل المنزلي .

أوضح المحافظ أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكداً على تضافر كافة الجهود بين جهات العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا والعبور من هذه الأزمة بسلام.