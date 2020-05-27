توريد 133 ألف و378 طن قمح لمراكز التجميع والصوامع بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توريد 133 ألف و378 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء، وارتفاع معدلات التوريد عن العام الماضي، لافتا إلى أنه تم حصاد 226 ألف فدان مزروعة بالقمح حتى الآن من إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالمحافظة، والتي بلغت 226 ألف و683 فدانا مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد واستلام الأقماح من المزارعين بـ 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم.

وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩" .

وأكد محافظ أسيوط، أنه يتابع بصفة مستمرة من خلال الجولات الميدانية أعمال توريد القمح بالشون والصوامع ومراكز التجميع ومتابعة سيرالعمل والتأكيد على استمرار توريد القمح بمراكز التجميع والتي شهدت زيادة كبيرة في كمية القمح التي تم توريدها بالمقارنة بالأعوام الماضية.

كما وجه بتكثيف الجهود وتحفيز المزارعين لتوريد القمح حتى آخر يوم للتوريد في منتصف يوليو، وتسهيل الإجراءات وصرف المستحقات للمزارعين، مشددا على استمرار الحملات وتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقا للضوابط التي تم وضعها ومتابعة الأقماح التي يتم توريدها ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة وتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لأعمال التوريد، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020 والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة. .

وأشار المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى متابعة أعمال توريد القمح واستلامه من المزارعين بجميع مراكز التجميع وعمل بيان يومي للعرض على الوزير.