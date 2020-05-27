نائب: وباء "كورونا" فرصة سياحية لم تُستغل

صرح نبيل بولس عضو مجلس النواب، بأنّ وزارة السياحة لم تتمكن من استغلال وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) لتحويله إلى فرصة لدعم السياحة في مصر.

وأوضح بولس، أنّ موسم رأس السنة وإجازات "الكريسماس" فرصة كان يجب الاستعداد لها، من خلال إجراءات صارمة لحماية المدن السياحية، منذ بدء انتشار الوباء عالميًا، واتخاذ تدابير مشددة لحمايتها استعدادًا للمستقبل القريب.

وأضاف: "لو استغلت وزارة السياحة الفرصة، لاستطعنا استرجاع السياحة وربما مضاعفاتها، من خلال الإعلان عن خلو هذه المدن من الفيروس المستجد، والكشف عن إجراءات حمايتها من الوباء، الأمر الذي كان سيؤدي إلى تدفقات سياحية كبيرة في موسم إجازات رأس السنة المقبل".