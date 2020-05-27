طريقة التبرع للمستشفيات الجامعية والأطباء ضد كورونا عبر البنك الأهلي

في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، خصص البنك الأهلي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حساب على رقم 11111، لدعم ومساندة المستشفيات الجامعية وجيش مصر الأبيض من الأطباء .

ويمكن لعملاء البنك التبرع أو تقديم أموال الزكاة أو الصدقة الخاصة بهم من خلال إيداعها في هذا الحساب بأي من الفروع أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، كما يمكن التبرع عن طريق تطبيق الإنترنت البنكي الخاص بالبنك.

يذكر أن البنك الأهلي لبى دعوة اتحاد بنوك مصر للتبرع لمواجهة التداعيات الاقتصادية جراء انتشار كوفيد 19 وذلك بمبلغ 80 مليون جنيه.