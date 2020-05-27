نائب يؤيد قرار الأوقاف عرض خطة فتح المساجد على لجنة إدارة أزمة كورونا

أعلن عماد محروس عضو مجلس النواب، تأييده التام لقرار وزارة الأوقاف، بعرض خطة فتح المساجد على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد محروس، في بيان عنه، ثقته البالغة فيما تتخذه وزارة الأوقاف من إجراءات في هذا الشأن، وترحيبه بعودة العمل بالمساجد.

وأشاد النائب بحرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الالتزام بضوابط وزارة الصحة والسكان، فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية داخل المساجد على مستوى الجمهورية، باعتبار وزارة الصحة والسكان صاحبة الاختصاص الأصيل بالملف، في ضوء مواجهة الجيش المصري الأبيض، مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأعرب محروس عن ثقته التامة في حرص وزارة الأوقاف بجميع قياداتها وأئمتها ومديري المديريات والإدارات على مستوى الجمهورية، في الالتزام التام بما حددته وزارة الصحة والسكان من الإجراءات الوقائية والاحترازية الأولية لإعادة فتح المساجد أمام المصلين، وحفاظًا على المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة ما أكدت عليه إجراءات وزارة الصحة والسكان من الحفاظ على مسافات آمنة بين المصلين، واستمرار غلق دورات المياه والوضوء بالجوامع والتطهير المستمر للمساجد، والتي تشمل الحوائط والسجاد واستخدام الأدوات الشخصية التي تشمل سجادة صلاة أو المصحف، إضافة إلى الحرص على ارتداء الكمامة أثناء الصلاة.