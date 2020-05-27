غلق 3 محلات كريب لمخالفتهم قرار الحظر بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس برئاسة اللواء سامي علام رئيس المركز حملة لمتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق وضوابط العمل للمحال المستثناة من قرار رئيس الوزراء.

وأسفرت الحملة عن غلق 3 محلات كريب وتحرير محاضر ضد أصحابها لمخالفتهم لقرار الحظر.

جاء ذلك بناء على تكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميداني على المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ قرار الحظر الذي أقره رئيس الوزراء بدءا من أول أيام عيد الفطر المبارك والمستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع التجمعات، لما تمثله من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد.