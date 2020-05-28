الأرصاد الجوية تحذر من شبورة مائية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 30

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة خفيفة صباحا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد، طقسا شديدا الحرارة والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود في الليل، طقس مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، يكون الطقس مائل للبرودة.

كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد، يكون الطقس مائل للبرودة، ومن المتوقع أن تشهد جنوب سيناء رياح تؤدى لإضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة فالعظمى هي 30 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20، ومطروح العظمى 23 والصغرى 17 ، وسوهاج العظمى 35 والصغرى 20، وقنا العظمى 38 والصغرى 21، الأقصر العظمى 38 والصغرى 22، وأسوان العظمى 39 والصغرى 25.