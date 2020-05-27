السكة الحديد تكثف أعمال صيانة العربات والجرارات خلال عطلة العيد

كثفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعمال الصيانات العاجلة والبسيطة والجسيمة للعربات والجرارات داخل ورش الصيانة، إضافة إلى تحديث قضبان السكك الحديدية، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد إيقاف حركة القطارات لمدة 6 أيام تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوقف حركة المواصلات العامة خلال عيد الفطر، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأجرى عمال الصيانة الصيانات اللازمة للقطارات الأسباني والـ vip، إضافة إلى صيانة العربات العادية والمميزة والمطورة والأسباني، حيث تم خلال أعمال إجراءات الصيانات تطهير وتعقيم جميع ورش الصيانة لمواجهة كورونا.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري ستعود إلى العمل في السادسة من صباح يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة أجرت جميع الصيانات اللازمة للقطارات العاملة على جميع الخطوط، موضحا أن هناك إجراءات صارمة سيتم تنفيذها عقب استئناف حركة تشغيل القطارات للتصدي لفيروس كورونا.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع مشروعات تحديث البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية تتم بصورة منتظمة، وتشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل الكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، مضيفا أنه لن يسمح بركوب أي راكب القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات.

وأضاف رئيس السكة الحديد، بأنه لا توجد أي زيادات على جميع تذاكر القطارات بكل أنواعها على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الأسعار كما هي، محذرا من شراء التذاكر من السوق السوداء عند عودة رحلات القطارات، وأن الهيئة ستعمل على توفير جميع التذاكر للعائدين من رحلات العيد على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأشار إلى أن أعمال التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر تتم بصورة دورية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أن الهيئة حريصة على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لتوفير الحماية والسلامة للجمهور المسافر على جميع خطوط السكك الحديدية، موضحا أنه تم لصق منشورات بالمحطات وداخل عربات القطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.