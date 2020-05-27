تجارب وعقارات جديدة يتصدى بها العالم لفيروس كورونا

في ظل محاربة العالم لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تسعى كل دولة طوال الوقت لابتكار عقارات جديدة للتصدي للمرض وشفاء المصابين، ليتم طرح عدة أدوية وتجربتها بين النجاح والاستبعاد، قبل إعلان النتائج.

خلال الفترة الماضية، ظهرت عقارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث أكد الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية أن هناك اختبار لــ 4 أدوية حديثة لعلاج كوفيد 19 المستجد وتطوير لــ 100 لقاح بينهم 8 لقاحات دخلت مرحلة التجارب السريرية.

وفي بريطانيا تجرى "ريكافري" أكبر التجارب السريرية بالعالم حاليا، وتشمل ما يزيد على 10 آلاف مريض في شتى أرجاء البلاد، لتشهد الأسبوع الماضي تجربة ابتكرته شركة "أسترا زينيكا"، الذي لا يحمل اسما بعد، ما إذا كان آمنا وفعالا.

ووفقا لموقع "بي بي سي" البريطاني، فإن العقار الجديد يعتمد على تهدئة رد الفعل المبالغ لجهاز المناعة، الذي يتسم بالخطورة ويحدث في نسبة صغيرة من المرضى، ويؤدي إلى حدوث صدمة وتوقف عمل أعضاء حيوية، مثل الرئتين والقلب والأوعية الدموية والكلى، ما يعرف باسم "عاصفة السيتوكين" التي تشير إلى وجود عدوى يتعين على الجسم مكافحتها. ويكبح الدواء في التجربة الجديدة جزيء سيتوكين يطلق عليه "إنترلوكين- 33".

كما تعتمد بريطانيا أيضا على إجراء اختبار لاكتشاف الإصابة، يتم بناء عليها تقديم وصفة طبية تتضمن مزيجا من الأدوية الفعالة، قبل أن تتفاقم الأعراض، تتضمن دواء مضادا للفيروسات مثل ديكساميثازون، ودواء مثبطا للمناعة، ودواء مضادا للالتهابات.

بينما في روسيا، أعلنت أن علماءها أعدوا دواء جديدا ضد فيروس كورونا سيتم طرحه في الصيدليات مطلع يونيو المقبل، لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد، وهو أحد الأدوية الروسية الثلاثة المستخدمة ضد فيروس كورونا، وهم "أريبليفير" و"برفتوران"، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

برفتوران.. هو عقار أطلق عليه "الدم الأزرق" بسبب لونه الأزرق، حيث استخدم لأول مرة في الحرب الأفغانية عام 1980، لعلاج الجرحى المحتاجين إلى نقل الدم الجديد، وهو عبارة عن دواء فعال تم ابتكاره في ثمانينيات القرن الماضي، وهو بديلا اصطناعيا مخصبا بالأكسجين لدم الإنسان، والذي حقق نسب شفاء عالية بروسيا.

وإلى أمريكا، توصل العلماء بجامعة نورث كارولينا الأمريكية إلى عقار جديد يسمى EIDD-2801 يمكن أن يغير الطريقة التي يعالج بها الأطباء مرضى فيروس كورونا، حيث أظهر تقليل تلف الرئة المصابة بكوفيد 19.

رمديسيفير.. يعتبر من أشهر العقارات لمواجهة كورونا مؤخرا، حيث يكمن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد 19 بأربعة أيام، حيث اختصر "مسار المرض" من متوسط ​​15 يوما، إلى نحو 11 يوما فقط، ومستخدم بعدة بلدان منها أمريكا وبريطانيا واليابان، بجانب بلازما المتعافيين من كورونا، والذي بدأت بعض البلدان الاتجاه إليه أيضا.

كما يستخدم أيضا دواء "بلاكنيل"، لمجوعة "سانوفي" الفرنسية للأدوية، الذي أثبت نتائج واعدة في معالجة مرضى كورونا، كان عقارا مضادا للملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل، وفقا لموقع "دويتش فيله" الألماني.

بينما في تايلاند، حققت التجارب نجاحا في علاج حالات شديدة من الإصابة بفيروس كورونا بمزيج من أدوية الإنفلونزا وفيروس مرض نقص المناعة المكتسب، وهم عقارين "لوبينافير وريتونافير" إلى جانب جرعات كبيرة من عقار الإنفلونزا "أوزيلتاميفير".