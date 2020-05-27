المنشآت الفندقية: لا شكاوى من النزلاء حتى الآن.. ولجان التفتيش مستمرة

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنّ الغرفة لم تتلق شكاوى من نزلاء الفنادق المصريين، والأمور تسير بشكل طبيعي.

وأضاف الشاعر، لـ"الوطن"، أنّ الفنادق نفذت الإجراءات الوقائية والاحترازية على النزلاء، بداية من تعقيم الحقائب وإجراء الكشف الطبي على النزلاء قبل دخولهم الفندق، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتطهير حمامات السباحة والمطاعم والشواطئ وصالة الاستقبال، والأماكن العامة والخاصة بالفندق، فضلا عن وضع الطاولات داخل المطاعم بالمسافة التي حددتها وزارة السياحة والآثار.

وأوضح الشاعر أنّ الضوابط التي تم اتباعها لإعادة تشغيل الفنادق جاءت وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنّ هناك لجان مشتركة من وزارة السياحة والآثار، والغرفة، للتفتيش على الفنادق خلال إجازات عيد الفطر المبارك، للتأكد من تنفيذ الضوابط الخاصة بالتشغيل ومدى التزامها بتطبيق الشروط الخاصة بتسكين الزوار وأعدادهم.