بعد إصابته بكورونا.. نقل طبيب أوعية دموية بمستشفى الإسماعيلية للعزل

نقلت صحة الإسماعيلية، الدكتور إيهاب نبيل أخصائي الأوعية الدموية بمستشفى الإسماعيلية العام لمستشفى العزل، اليوم الأربعاء، بعد زيادة أعراض إصابته بفيروس كورونا.

والدكتور إيهاب هو الإخصائي الوحيد للأوعية الدموية بمستشفى الإسماعيلية العام، منتدب من معهد ناصر، وأصيب بعد مخالطته لعدة حالات كانت تعالج بالمعهد وأثبتت التحاليل إصابته.

وقال إنه عقب شعوره ببعض الأعراض كالصداع وحرقان الحلق وارتفاع بدرجة الحرارة، خضع لإجراء مسح طبي للفيروس وتبين إيجابية العينة، ليتم إحالته إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتب الدكتور إيهاب نبيل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد إصابته، "اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم أني استودعك أهلي وأحبتي، فاحفظهم بحفظك، إنك على كل شيء قدير".