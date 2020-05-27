 القنطرة شرق تواصل حملات النظافة بالمدينة لليوم الرابع على التوالي

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أنه في إطار المتابعة اليومية للقطاعات الخدمية التي تمس المواطن، تمت مواصلة أعمال النظافة بالمدينة، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من الصناديق والمربعات والمقالب العشوائية وتطهير المقالب برشها بجهاز الضباب لمقاومة الحشرات وكذلك استكمال قسم الكهرباء إضاءة أعمدة الإنارة.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى متابعة أعمال النظافة بالقرى حيث قامت الوحدة المحلية لقرية التقدم برفع القمامة من داخل القرية ونظافة الشوارع، كما تم رفع القمامة من داخل قرية الأمل ومتابعة انتظام مناوبات مياه الري وملئ أحواض المياه للمنتفعين بقرية الأمل، وقامت الوحدة المحلية لقرية جلبانة بحملة نظافة داخل القرى ورفع كفاء الطريق الدولي أمام القرية ورفع الأتربة من جانبي الطريق.

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جانب من أعمال النظافة بالقنطرة شرق