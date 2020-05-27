يعمل بلا إجازات.. راحة المرضى شعار "طبيب الغلابة"

في صباح كل يوم، ومع دقات الساعة العاشرة صباحا، يتواجد في عيادته بجوار مسجد سيدي أحمد البدوي في طنطا، حاملا سماعته، مستقبلا مرضاه، رافضا الإجازات للتخفيف عن المرضى، ملتزما بجميع الإجراءات والقرارات الاحترازية الصادرة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يحرص الدكتور محمد مشالي، أخصائي أمراض الباطنة والمعروف إعلاميا بـ "طبيب الغلابة"،78 عاما، على فتح عيادته خلال إجازة عيد الفطر، وفي جميع الإجازات والمناسبات مستقبلا مرضاه، وفقا لما أكده لـ "الوطن" ابنه الأصغر المحاسب وليد مشالي.

وأكد وليد عمل والده على مدار أيام العام دون إجازات أسبوعية أو سنوية، مشيرا إلى أنه حرص خلال فترة إجازة عيد الفطر على فتح عيادته في مواعيدها.

تخرج مشالي في كلية الطب، قصر العيني عام 1967 ، وعمل طبيبا في عدد من الوحدات الريفية داخل محافظة الغربية، وتزوج من طبيبة كيميائية.

رزق مشالي 3بـ أبناء هم عمرو، وهيثم" مهندسين، و وليد محاسب، تدرج في المناصب داخل مستشفيات محافظة الغربية، حتى أصبح مديرا لمستشفى الأمراض المتوطنة ثم مديرا لمركز طبي سعيد في طنطا حتى خروجة على المعاش في 2004.

وكان الدكتور محمد مشالي، نفى في وقت سابق شائعة وفاته، مؤكدا في تصريح لـ "الوطن" أنه بصحة جيدة وكثيرا ما تعرض لمثل هذه الشائعات، "ياما إشاعات خرجت عليا والحمد ربنا مقويني وربنا يرد عليهم.. عندي لياقة بدينة قوية وخالي من الأمراض تماما".

ووجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة وزيرة الصحة لجهودهم في محاربة فيروس كورونا.