روسيا تنفي إرسال عسكريين إلى ليبيا

ذكرت وكالة إنترفاكس، اليوم الأربعاء، أن روسيا لم ترسل عسكريين إلى ليبيا، وأن مجلس الاتحاد الروسي لم يتلق طلبا بالموافقة على إرسال قوات إلى هناك.

ونقلت الوكالة ذلك عن فلاديمير دزاباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي وهو المجلس الأعلى في البرلمان.

وقال الجيش الأمريكي إن روسيا نشرت طائرات مقاتلة في ليبيا لدعم الجيش الوطني الليبي وفقا لقناة "العربية".

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا في بيان نشرته بموقعها على الإنترنت وعلى "تويتر": "من المرجح أن تقدم الطائرات العسكرية الروسية دعما جويا وثيقا ونيرانا هجومية".

وتدعم روسيا الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي شن حملة العام الماضي لاستعادة العاصمة طرابلس.

وأوضح البيان إن الطائرات جاءت من قاعدة جوية في روسيا بعد أن توقفت في سوريا.

ونقل البيان عن الجنرال بسلاح الجو الأميركي جيف هاريجيان، تحذيره من أن استحواذ روسيا على قواعد على الساحل الليبي "سيسبب مخاوف أمنية حقيقية للغاية على الطرف الجنوبي لأوروبا".