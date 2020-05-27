اعتماد مليون جنيه لرفع كفاءة خدمة مياه الشرب بالخارجة

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، صرف مليون جنيه من موازنة المحافظة بشكل عاجل لرفع كفاءة مستوى خدمة مياه الشرب بمدينة الخارجة.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إن هذا الدعم المادي سيوجه لشراء قطع غيار بشكل عاجل لإصلاح محركات سحب المياه الخاصة بآبار مياه الشرب "غواطس"، والتي تضررت الأسبوع الماضي والجاري بسبب تذبذب التيار الكهربي إثر موجة الطقس السيء الذي شهدته المحافظة خاصة مركز الخارجة.

وأوضح الطماوي، أن تذبذب التيار الكهربي تسبب في تضرر محركات تشغيل الآبار الجوفية الخاصة بمحطات تنقية مياه الشرب بمدينة الخارجة والبالغ عددها 18 محطة تنقية، مما تسبب في ضعف وانقطاع مياه الشرب في عدة أحياء سكنية بالمدينة بشكل واضح الأسبوع الماضي، بينما نجحت فرق الصيانة بالمركز في إصلاح الآبار المتضررة مع تنفيذ خطة مناورة في تشغيل المحطات والآبار لمواجهة زيادة الطلب وارتفاع معدلات السحب خلال فترة عيد الفطر المبارك على استهلاك المياه.

وأشار الطماوي، إلى إصلاح الأعطال في محطات تنقية مياه الشرب بمناطق " السبط – الحزب القديم" وجاري إصلاح آبار الشرب بمحطات مناطق " الخارجة 12-الزهراء – المنطقة الصناعية – المجاهدين" وهي محطات تعتمد على بئرين جوفيين وجرى الاعتماد على بئر واحد لحين الانتهاء من إصلاح البئر الثاني، وأن المدينة تشهد حاليًا استقرارًا بشكل ملموس في ضخ مياه الشرب لجميع المناطق السكنية، وسيرتفع مستوى الخدمة بنهاية الأسبوع المقبل مع الانتهاء من إصلاح جميع الأعطال التي شهدتها آبار مياه الشرب الفترة الماضية إثر تذبذب التيار الكهربي.