بدء صرف معاشات يونيو من البريد الإثنين

تستعد الهيئة القومية للبريد لصرف المعاشات بداية من الإثنين المقبل، إذ يصل عدد المستفيدين نحو 8.37 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه، إذ طالبت الهيئة جميع المواطنين بارتداء كمامات، قبل الدخول لمكاتبها.

وقال عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة، إنّ هيئة البريد اتخذت التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، خاصة أثناء عملية صرف المعاشات للحد من التكدسات، مناشدا المستفيدين بعدم التزاحم على مكاتب البريد والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن.

وترصد الوطن في هذا التقرير مواعيد صرف المعاشات داخل مكاتب البريد لمنع التكدس داخل مكاتب البريد.

1. أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ مكاتب البريد خلال أيام الإثنين والثلاثاء (1-2) من يونيو.

2. من يتقاضون معاش أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه وعددهم 2.4 مليون مواطن، يصرفون أيام الاربعاء و الخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو.

3. أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم ايام الأحد و الأثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.

4. من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له، يصرفون معاشاتهم اعتبارا من الثلاثاء 9 يونيو.

5. صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.68 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه، اعتبارا من يوم الإثنين 1 يونيو.