منفذ لبيع الخضروات بأسعار مخفضة لأهالي باريس في الوادي الجديد

طرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، خضراوات بأسعار مخفضة عبر منفذ الوحدة المحلية بجوار المستشفى المركزي.

وقال كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة باريس، إن منتجات الخضر من ثمار زراعة الصوب الزراعية التي تنفذها الوحدة المحلية بالمدينة والقرى، بهدف توفيرها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأضاف كمال، أنه يجري تنفيذ حملات تفتيش متواصلة بالتنسيق مع التموين والصحة وحماية المستهلك، لضمان توافر السلع والمنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.