فواصل زجاجية و75% من المقاعد خالية.. ألمانيا تفتح دور السينما مرة أخرى

بعد إغلاقها بسبب انتشار فيروس كورونا، بدأت دور السينما في ألمانيا، إعادة فتح أبوابها مرة أخرى، وذلك في عدد من المناطق منها هيسن، ساكسونيا، شيليسفيج، هولشتاين، وغيرها، ولكن بقواعد صارمة تفرض على الجميع.

وسيكون حجز التذاكر مسبقا عبر الإنترنت بحسب موقع thelocal.de، ولن تكون جميع المقاعد متاحة داخل القاعة، وذلك من أجل الحفاظ على التباعد بين الحضور أثناء مشاهدة الأفلام.

كما أنه من المحتمل أيضًا أن يكون هناك زجاج شبكي بين المقاعد لحماية الحضور. وسيسمح بحجز 25% فقط من المقاعد الموجودة، مما يعني أن غالبية المقاعد ستكون خالية، ومن المتوقع فرض ارتداء الكمامات أثناء التحرك داخل قاعة السينما.

يذكر أن انتشار كورونا، سبب خسائر كبيرة لصناعة السينما، وأدى إلى إغلاق الغالبية العظمى من دور السينما في معظم أنحاء أوروبا.