"إسكندرية ليه" و"كمان وكمان" على نتفلكس في يونيو

أعلنت "نتفلكس" عن عرض فيلمي "إسكندرية ليه" و"إسكندرية كمان وكمان" للمخرج الراحل يوسف شاهين، عبر منصتها، وذلك في يوم 18 يونيو المقبل.

فيلم إسكندرية ليه، إنتاج عام إنتاج 1978، وتأليف يوسف شاهين ومحسن زايد، وبطولة محسن محي الدين، محمود المليجي ومحسنة توفيق. أما فيلم إسكندرية كمان وكمان، من بطولة حسين فهمي ويسرا ورجاء حسين وعمرو عبد الجليل وإنتاج سنة 1990.

كما أعلنت المنصة، عن عرض عدد من الأفلام الأخرى في يونيو، منها 365 DNI، وآخر أيام الجريمة الأمريكية، وBlade Runner 2049، وTake Him back، وDa 5 Bloods.