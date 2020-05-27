"شوكولاتة سايحة" لـ عمر كمال وشاكوش تحقق 2 مليون مشاهدة في 24 ساعة

حقق برومو أغنية "شوكولاتة سايحة جوا كيك" للفنانين عمر كمال وحسن شاكوش، أكثر من 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، بعد طرحها عبر صفحة الأول الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال "كمال"، لـ"الوطن"، إنَّ الأغنية مُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، الذي سبق وتعاون معهما في أغنيتي "بنت الجيران" و"عود البطل".

وأعرب "كمال"، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن برومو الأغنية، معرباً عن تمنيه بأن تنال إعجابهم فور طرحها قريبًا.