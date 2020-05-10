عمر كمال: أنا خريج دبلوم صنايع ودي حاجة متعبنيش

رد عمر كمال مؤدي المهرجانات الشعبية، على سؤال طرحته عليه المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية القاهرة والناس، حفيت علشان تدخل معهد الموسيقي العربية، واترفضت لأنك خريج دبلوم صنايع.

وأجاب كمال: "حصل ودي حاجة متعبنيش، بس مش حفيت، أنا بيتنا كان ماسكين حتة الدين شوية، وملتزم دينيا أوي، وعندهم حتة الغنا غلط".

وتابع، "أنا دخلت زي أي شاب بدرس عادي، ومدخلتش دبلوم علشان خايب خالص، وإخواتي كلهم محترمين جدا ومؤهلات عليا، ومعهد الموسيقي العربية مبياخدش دبلوم صنايع بدخل دراسات حرة مش المعتمد، والمعتمد بيبقي بعد 3 اعدادي، وحاولت ادخل لكن قالولي أقدم في الدراسات الحرة".