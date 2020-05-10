عمر كمال عن علاقته بالراقصة جوهرة: بتنجح شغلنا لما بترقص عليه

أجاب عمر كمال مؤدي المهرجانات الشعبية، على سؤال طرحته عليه المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية القاهرة والناس، عن إذا كانت قد جمعته علاقة بالراقصة جوهرة.

ونفى كمال علاقته بجوهرة قائلا: "ده كان شغل"، وعن سؤالها ليه كلكم بتحبوا جوهرة حسن شاكوش بيعشقها وعبدالباسط حمودة "بيحب يكدني، وجوهرة لو شوفتيها على الحقيقة خفيفة جدا ودمها خفيف وبترقص بطريقة جديدة، وبتنجح شغلنا لما بترقص عليه فممكن يكون الكل ميال ليها شوية، وعلاقتي بيها شغل بس".

واختار عمر كمال في فقرة تنقذ مين، مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية القاهرة والناس، وعرضت عليه صورة الفنان "محمد رمضان، حسن شاكوش، مجدي شطة".

وقال كمال، إن مجدي شطة لم يتعامل معه عن قرب ومعرفة من بعيد لبعيد، وحسن شاكوش إحنا نجحنا مع بعض وكلنا عيش وملح وسافرنا مع بعض ونمنا على سرير واحد، ومحمد رمضان بحبه جدا، واستقر كمال في النهاية "بحكم العيش والملح هنقذ حسن شاكوش".

وفي نفس الفقرة بين إنقاذ "حلمي بكر، هاني شاكر، محمد فؤاد"، قال: "هما 3 أهرامات وقامة كبيرة جدا، بكر ملحن عظيم وعمل علامات، شاكر أمير الغناء العربي والنقيب بتاعنا، واختار في النهاية الشخصية الأقرب لقلبه وهو الفنان محمد فؤاد وعن عدم نجاحه في تقليده، أنا مش عاوز أقلده وكل ده هجوم عليا".