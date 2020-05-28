حظك اليوم الخميس 28-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم عالم الأبراج بتقديم رسائل يومية لأصحاب الأبراج للاطلاع على حظهم قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

حتى لو واجهت بعض التعقيدات في محيطك تستطيع أن تقوم بخيارات جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة وتجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم عصبيا وانفعاليا وعليك أن تسمو فوق الصغائر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للعيش في ذكريات حزينة وعليك أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك اليوم على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تهتم اليوم بجميع من حولك وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تراجع خطواتك وموقفك المالي تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تنتبه لأقوالك كي تحافظ على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تمضي اليوم بنشاط وتقوم بعمل أكثر من شخص ببساطة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يدفعك اليوم لاتخاذ مواقف قوية ويمنحك كل السحر والتألق.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ماركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

إذا كانت هناك نشاطات مشتركة تربطك بالبعض فقد تجد أنها تمضي ببطء، لا تظهر تذمرا واصبر واحترس من المكائد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالهدوء والحذر ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع وتكسب الإعجاب أينما كنت.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء مما يجعل الأحباب والأصدقاء يطلبون اليوم صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتعامل بود وسيساعدك ذلك على تخطي خلافاتك مع البعض.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يولد بعض المشاكل والتراجع النفسي وعليك اليوم أن تكون أكثر تحكّما في انفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ اليوم مناسب للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك وحبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات؛ القمر في منزل الحظ يعدك بيوم رائع فلكيا تتجلي فيه قدرتك على الإبهار.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية ومالية وتحسن تنظيم أعمالك وأفكارك وتخطط جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ تمنحك رؤية واضحة للمستقبل وتعدك بتحسن علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

قد يكون هناك إرباك ما وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وأن تغير نظرتك للأمور كي تجد حلا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تمهل فالقمر اليوم في مواجهة برجك وقد يهدد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي والوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بفاعلية وإصرار.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب وبالأخص لواجبك نحو الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.