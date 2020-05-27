حظك اليوم الأربعاء 27-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الحوت التفكير بهدوء، ويميل للأعمال الخيرية، فهو عطوف ومحب للخير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران بمنزلي الصحة وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك وتوظفها في مسار صحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك ضغوط كبيرة ويجب أن تنظم أفكارك لتتقدم نحو من تحب بخطى ثابتة ومنطق سليم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس.