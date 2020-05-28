حظك اليوم الخميس 28-5-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الحمل طاقة إيجابية رائعة إلى جانب أنّهم مفعمون بالحيوية والنشاط.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

حتى لو واجهت بعض التعقيدات في محيطك تستطيع أن تقوم بخيارات جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة وتجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.