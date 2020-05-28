قبل إعادة فتحها.. كيف يمكن تعقيم المساجد لمنع كورونا؟

بعد إغلاقها منذ منتصف مارس الماضي، تتجه وزارة الأوقاف لإعادة صلاة الجماعة للمساجد مرة أخرى، حيث أكدت مصادر، أن الخطة تشمل عدة مراحل لإعادة فتح المساجد مرة أخرى، أولى تلك المراحل أن تقتصر المساجد على الصلاة فقط، واستمرار غلق المساجد في غير أوقات الصلاة، واستمرار منع الدروس الدينية فيها.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن"، أنه سيستمر غلق جميع الأضرحة، مع استمرار الإدارات الهندسية، بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة، وتشمل الخطوة الأولى على قصر عمل المساجد على الجمعة فقط، ومنع أى تجمعات غير ضرورية بالمساجد، وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها، فلن يتم فتح دور المناسبات للعزاء أو الأفراح.

وتشمل الخطة التي ما زالت في طور الإعداد وسيتم عرضها على رئيس الوزراء ولجنة إدارة، عدة مقترحات الأولى الفتح الجزئي، وعودة صلاة الجمعة بشكل مبدئي، دون الصلوات الخمس، وفتح جزئي لبعض المساجد في بعض المحافظات وعدم الفتح بشكل كامل، على أن يتم البدء بالمساجد التي بها ساحات، وأن يتم التركيز على التباعد بين المصلين على أن تكون المسافة من متر ونصف بمترين، كذلك ما زالت الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، تدرس آليات الفتح الكلي.

أستاذ طب وقائي: يجب منع دخول من لا يرتدي الكمامة وغلق أماكن الوضوء

وقبيل إعادة فتح المساجد، قدمت الدكتورة أماني محمود، أستاذ الطب الوقائي، عدة نصائح لتطهير الجوامح وحماية صحة المصلين، أولها تقليل أعداد المصلين، وإتباع قواعد التباعد الاجتماعي بترك متر ونص على الأقل بين كل فرد، مع تهوية المسجد جيدا.

وأَضافت محمود، لـ"الوطن"، أنه يجب أيضا على الجميع ارتداء كمامات على الأنف والفم، ووضع مواد مطهرة ومعقمة على باب المسجد، ومنع المصافحة أو المعانقة تماما، مشيرة إلى أهمية تعقيم الأرض بالكلور المخفف أو الكحول، أو يفضل أن يحمل كل مصلي سجادة خاصة به.

ونصحت أيضا، بأهمية غلق دورات المياه في المساجد، وأن يقتصر الوضوء على المنازل، لتقليل الأسطح التي يمكن للفرد لمسها، لعدم انتشار الفيروس، مشددة على اتباع الإجراءات الوقائية في كل صلاة، ومنع دخول من لا يلتزم بها.