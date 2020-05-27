"الأوقاف" تواصل تجهيز خطتها الدعوية وتحدد 6 ضوابط رئيسية لعودة المساجد

تواصل وزارة الأوقاف تجهيز خطتها الدعوية لعودة المساجد مرة أخرى، والتي من المنتظر عرضها علي لجنة إدارة أزمة كورونا مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب مصادر بالأوقاف، فان الضوابط المقترحة لفتح المساجد تشمل

1- ارتداء الكمامة .

2- إحضار المصلى الشخصي.

3- مراعاة التباعد الاجتماعي رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين .

4- قصر الأمر على أداء الشعائر فقط دون فتح الأضرحة أو دور المناسبات أو السماح بعقد القران أو العزاء أو خلافه بالمسجد .

5- عدم فتح دورات المياه نهائيًّا خلال هذه المرحلة .

6- الالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة .

كما أن هناك ضوابط أخرى يتم إعدادها لتقديمها إلى مجلس الوزراء

وأكدت وزارة الأوقاف أنها لم تحدد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء .