صور.. إزالة مراجيح ساحة المرسي أبو العباس لاستقبالها مواطنين بالمخالفة للإجراءات الاحترازية

بسبب مخالفتها للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا واستقبالها مواطنين، قامت أجهزة محافظة الإسكندرية بإزالة مراجيح ساحة المرسي أبو العباس.

وتتواجد مراجيح وملاهي أطفال المرسي أبو العباس في ساحة المساجد منذ فترة طويلة من الزمن، وتعتبر فسحة الغلابة وأهالي منطقة بحري والمنشية والأنفوشي والجمرك. ولأول مرة يصدر محافظ الإسكندرية قرار بإزالتها وفض التجمعات داخل الساحة بعد مخالفة قرارات الحكومة.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، كلف اليوم ، القيادات التنفيذية بالمحافظة، بإزالة وفض ملاهي أطفال المرسي أبو العباس بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك، وذلك في إطارة المتابعة المستمرة للشوارع والميادين بالمحافظة ورصد تجمعات كبيرة من المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، مما يعرض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وباشرت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، يرافقها اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة وبحضور جميع الجهات المعنية، أعمال إزالة وفض الملاهي، التي بدأت صباح باكر اليوم، مشددين على الجميع أنه في حالة تكرار المخالفة سيتم توقيع أقصى العقوبات اللازمة عليهم، ووجهوا المواطنين بضرورة اتباع الإجراءت الوقائية اللازمة ومنع التجمعات والحفاظ على مسافات التباعد اللازمة، حفاظا على سلامتهم وذويهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا .