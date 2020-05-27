فتح: منظمة التحرير الفلسطينية هي الإنجاز الوطني الأهم

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الإنجاز الوطني الأهم في التاريخ المعاصر، وأنها لم تنتزع صفتها التمثيلية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إلا عبر الكفاح المرير والتضحيات الجسام، وبعد أن نفضت عنها عهد الوصاية وأمسكت بقرارها الوطني المستقل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية"وفا".

وأوضحت فتح في بيان، صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة لمناسبة الذكرى 56 لتأسيس المنظمة، الذي يصادف 28 مايو 1964، أن المنظمة ستبقى تقود المشروع الوطني الفلسطيني حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت فتح، أن أي حديث عن إصلاح المنظمة يمكن أن يكون مقبولا من داخل المنظمة، ولا يجب أن يتحول هذا الحديث إلى أداة لإضعافها أو النيل من مكانتها الوطنية وصفتها التمثيلية، وبكونها القيادة السياسية والمتحدث الوحيد باسم الشعب الفلسطيني ومرجعيته السياسية.

وشددت فتح، على أن "النيل من منظمة التحرير سيعني النيل من المشروع الوطني بأهدافه، بالعودة وحق تقرير المصير وبالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا ما لن نسمح به".

اشتية: تنفيذ إسرائيل لضم أراضينا جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية "إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي".

وجاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم، السفراء العرب لدى فلسطين، لاطلاعهم على المستجدات السياسية، وقرار القيادة وقف الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

وشدد أشتية، على جدية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة باتخاذ قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل، قائلا: "لقد ترجمنا ذلك على الأرض من خلال وقف التنسيق بكافة مستوياته مع الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل بدأت بعدة إجراءات ردا على قرارنا وتحاول جاهدة تقويض عمل السلطة والتحريض عليها".

وأشاد اشتية، بالموقف الدولي والعربي الرافض لمشروع الضم الإسرائيلي، داعيا في الوقت ذاته العالم الى وقفة أكثر جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بالضم.

وفي سياق متصل، أكد السفراء العرب على لسان السفير المغربي لدى فلسطين، عميد السلك الدبلوماسي محمد الحمزاوي، عدم شرعية المخططات والإجراءات الإسرائيلية التي تستخدمها لضم الاغوار، وفرض السيادة على المستوطنات، بالإضافة الى إجراءاتها في القدس والخليل.

وأضاف حمزاوي: أن "ضم إسرائيل للأغوار يشكل انتهاكا للقانون، والشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإذا لم يتم التعامل معها ستؤدي الى تدمير حل الدولتين، والاستقرار في المنطقة".

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة

ميدانيا،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 13 فلسطينيا من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وقلقيلية وطولكرم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.