العثور على جثة فتاة بالقرب من الميناء النهري في نجع حمادي.. والتحريات: شقيقها قتلها

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة فتاة مُبلغ بغيابها منذ يومين، ملفوفة في بطانية بالقرب من الميناء النهري بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة لفتاة تدعى "غادة.ص"، 23 عامًا، بعد تغيبها منذ يومين، ملفوفه ببطانية بجوار منطقة المفارق بالقرب من الميناء النهري بالشاورية على ضفة النيل في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وكشفت تحريات المباحث بحسب مصدر أمني، أن شقيقها وراء الجريمة لشكه في سلوكها.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.