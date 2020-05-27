تأثر نفسيا بمعاتبة جدته له أمام زملائه.. انتحار تلميذ بالابتدائية في الدقهلية

أقدم طفل بالصف الرابع الابتدائي على الانتحار، اليوم، في قرية "زيان" مركز الستاموني، بعد تأثره نفسيا من معاتبة جدته له أمام زملائه أثناء لعبه معهم.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ من أهالي قرية "زيان" بالعثور على طفل مشنوقا داخل غرفته.

انتقلت مباحث الستاموني، إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الطفل يدعى "محمد أ. ع.، 10 سنوات، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، ووجدوه مشنوقا داخل غرفته بمنزل أسرته.

وبسؤال أسرة الطفل، في محضر الشرطة، أكدوا أنهم فوجئوا بالواقعة، وأخر ظهور له قبل وفاته كان يلعب مع زملائه، إلا أن جدته عاتبته بشدة أمامهم علي كثرة لعبه، فبكي ودخل غرفته حزينا مما شعر به من الإهانة أمامهم، وفوجئوا بعدها بتغيبه لفترة، وعندما فتحوا باب غرفته وجوده مشنوقا.

وبإخطار النيابة العامة بالواقعة، أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .

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