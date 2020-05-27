بريطانيا تسجل 412 وفاة و2013 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الى 37460 حالة بعد تسجيل 412 حالة وفاة جديدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أنها أحصت 2013 إصابة جديدة بالعدوى، ما رفع إجمالي الاصابات إلى 267240 حالة.

وأضافت الوزارة البريطانية، أنها أجرت حتى صباح اليوم أكثر من 3.798 مليون كشف لأشخاص يشتبه بإصابتهم بالوباء.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أنها ستفرض حجرًا إلزاميًا لمدة أسبوعين على كل شخص يعود للبلاد من الخارج، اعتبارًا من يوم الثامن من يونيو المقبل، من أجل منع انتشار ذروة ثانية للفيروس.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيتم ابتداء من منتصف يونيو المقبل السماح لكل المتاجر والأسواق بإعادة فتح أبوابها بعد تراجع انتشار وباء كورونا المستجد.