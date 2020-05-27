بوتين يتلقى دعوة لحضور قمة تطوير لقاح ضد كورونا تعقدها بريطانيا

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى دعوة من بريطانيا عبر القنوات الدبلوماسية، لحضور القمة المرئية حول تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، التي تعقدها الحكومة البريطانية.

وقال بيسكوف للصحفيين في إجابة عن سؤال حول انطباع الكرملين بشأن القمة وعلى أي مستوى سيشارك الجانب الروسي إذا قرر المشاركة: "تلقيناها (الدعوة) عبر القنوات الدبلوماسية، وسنبلغكم بمجرد اتخاذ قرار رسمي" وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وأعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه يتم حاليا تطوير 47 لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا في 14 منصة.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا ممكنة في الخريف، من أكتوبر إلى نوفمبر، مؤكدا ضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار عند رفع القيود.

وتحدث جونسون أمام مجلس العموم، أنه أثناء إطلاعه على التغييرات على حالة الإغلاق العام، قائلا إن "تفشي الوباء في المملكة المتحدة وصل لأخطر لحظة مع بدء مرحلة الهبوط من ذروة التفشي".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة". وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

وتجرى حاليا العديد من التجارب السريرية في عدد من دول العالم لمحاولة إنتاج لقاح للفيروس، إلا أنه لا موعد متوقع إلى الآن لإنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس.