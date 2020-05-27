إسبانيا تسجل حالة وفاة واحدة فقط بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت إسبانيا حالة وفاة واحدة فقط بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والإجمالي يبلغ 27118، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 35 حالة وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في الأيام السبعة الأخيرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى مراجعة وتصحيح عدد الوفيات الإجمالي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وعدلت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي عدد الوفيات الرسمي ليبلغ 27117 حالة بعدما كان 26834 حالة، أمس، بعدما جرى تصحيح الأرقام للمرة الأولى نزولا من 28752 حالة وفاة أمس الأول الأحد، بسبب اتباع استراتيجية جديدة في الإحصاء تم فيها استثناء الحالات غير المؤكدة.

وأوضحت الصحة الإسبانية تسجيل 194 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة؛ ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 236259 حالة، منذ بداية الأزمة علما بأن ذلك يشكل ارتفاعا بواقع 859 حالة مقارنة بالعدد الإجمالي المقدم، أمس، عند 235400 إصابة إلا أنها عزت ذلك إلى حالات قديمة.