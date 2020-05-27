الجامعة المصرية اليابانية تنتج غرفة تعقيم ذاتي متنقلة لمواجهة كورونا

نجحت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في تصميم وإنتاج غرفة متنقلة للتعقيم الذاتي، ابتكرها الدكتور محمد جلال ناصف، أستاذ مساعد بقسم الهندسة والتصنيع بالجامعة، ممولة من أكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، تأتي جهود الجامعة المصرية اليابانية تلبيه لمبادرة "طبق فكرتك"، التي أطلقتها الأكاديمية لتمويل الأبحاث والمشاريع للتصدي لجائحة كورونا.

وقال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، إن بلدان العالم تواجه حاليا تحدياَ كبيراً لحماية مواطنيها، مشيدا بالإجراءات التي قامت بها مصر، لمجابهة كوفيد 19، لتقليل العدوى الجماعية والانتشار الواسع بين السكان، مثل حظر حركة المواطنين لساعات محددة، والحجر الصحي في القرى والمدن، والإجازات مدفوعة الأجر، وتوفير الأقنعة الطبية والأدوية، وحظر الأنشطة الاجتماعية، وتمويل معاهد البحوث من أجل إيجاد علاج ناجح، وبدء بيئات العمل الافتراضية عبر الإنترنت.

وأوضح أن الجامعة، قامت بإنتاج أول نموذج لغرفة التعقيم المتنقلة واستخدامها بالجامعة ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة للتصدي لجائحة كورونا، والحفاظ على جميع العاملين بها والمترددين على الجامعة.

وقال الدكتور محمد جلال ناصف، إن فكرة غرفة الحجز الهوائي صممت لتعقيم العاملين في المرافق العامة بتكلفة معقولة وكفاءة تشغيل عالية.

وأوضح: "الفكرة مستوحاة من غرف الحجز الهوائي المستخدمة في مختبرات الفيروسات، وأيضاً في محطات الفضاء، حيث يجري تعقيم الشخص الوافد إلى المكان أولاً في منطقة انتقالية تسمى غرفة حجز هوائي، ويعرض الشخص إلى بخار أو رذاذ مكثف من مادة مطهرة في الغرفة من فتحات معينة في جميع الجهات، وبضغط عال لفترة تسمح بالقضاء على الميكروبات والعوالق".

وتابع بأن الهدف من فكرة هذا المشروع هو الإسهام في الحد من الانتشار الواسع لأي تفش محتمل لوباء 19 COVID في جميع أنحاء البلاد، وقد جرى تصميم الغرفة على شكل هندسي سداسي، وتوزيع رشاشات المادة المعقمة في أضلاع الغرفة لضمان تغطية أكبر جزء من جسم الشخص برذاذ المادة المعقمة.

ولفت إلى انه جرى اختيار "بيروكسيد الهيدروجين" المخفف بشكل صحيح، كمطهر آمن وموصى به من قبل الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية.

وبالنسبة لهيكل الغرفة، أوضح أنه يوفر إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وله مقاومة عالية للتآكل من مواد التعقيم والبيئة المحيطة الرطبة، لتقليل وزن الغرفة مع الحفاظ على الرؤية الآمنة للغرفة.

وأضاف "ناصف" أنه سيجري استخدام نظام دقيق للتحكم في العملية بما في ذلك إضاءة الغرفة، وبدء التعليمات الصوتية المسجلة، وبدء وإنهاء عملية الرش، وإيقاف المضخة، موضحا أن المواد المستخدمة في تصنيع الغرفة مصرية خالصة، مشيرا إلى أنه يمكن تصنيعها في مصر.