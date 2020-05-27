محلل اقتصادي: انكماش الناتج المحلي الأوروبي يصل إلى 12%

قال الدكتور عبداللطيف درويش، المحلل الاقتصادي، إن منطقة اليورو، تعاني حاليا من أزمة اقتصادية كبرى، وجرى رصد 2 تريليون يورو، على المدى البعيد، لدعم الاقتصاد، و560 مليار يورو، للدعم الفوري على شكل هبات وقروض وغيرها من سبل الدعم: "البنك المركزي الأوروبي، يتوقع انكماش الناتج المحلي لأوروبا بنسب تصل إلى 12%".

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" من أثينا، ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتحاد الأوروبي، من مصلحته تجاوز تلك الأزمة الراهنة لسعيه حاليا لإيجاد اقتصاد موحد، حيث إن ما يضر أي دولة من دوله يضر باقي الدول الأعضاء دون تفرقة، موضحا أن الدول الأوروبية تسعى حاليا إلى تنشيط التجارة البينية والمبادلة الفردية والمشاريع المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، وفتح الأسواق في اتجاه السياحة، ودعم مؤسسات الطيران.

وأكد أن القطاع السياحي هو أحد الموارد الأساسية لدول الأتحاد الأوروبي، حيث إن دولة اليونان يتمثل أكثر من 30% من دخلها بالقطاع السياحي فقط، مشيرا إلى أن هناك ضرر كبير في الاتحاد الأوروبي، وحاليا يجري السعي لتحديد الضرر الذي لحق بتلك الدول بسبب فيروس كورونا، حيث أغلق الاتحاد أسواقه لأكثر من 3 أشهر.