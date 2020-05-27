فنادق مرسى علم تستقبل 212 من المصريين العالقين في أوروبا

استقبلت فنادق مرسى علم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 212 من المصريين العالقين في الخارج، وذلك عبر رحلتي طيران على خطوط "إير كايرو" إحداهما قادمة من فرانكفورت وعلى متنها 76 راكبا مصريا والأخرى قادمة من باريس وعلى متنها 136 راكبا، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، حيث كان في استقبالهم سلطات مطار مرسي علم الدولي، وأجهزة البحر الأحمر، وفرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على خضوع جميع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحى للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأوضح عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم، في تصريح اليوم الأربعاء، أنه تم نقل جميع الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية بمرسى علم، وذلك عبر أتوبيسات سياحية معقمة ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة أسبوع تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد.