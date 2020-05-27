عمرو محمود ياسين: "أحب التنوع في كتاباتي"

نشر عمرو محمود ياسين، منشورا على فيس بوك، كتب فيه أنه يحب التنوع في كتاباته، ودائما يحب الاختلاف بين الرومانسي والأكشن والكوميدي، وغيرها.

وكتب عمرو: "اللي متابع شغلي وخصوصا حكايات نصييي وقسمتك، هيعرف اني أنا بحب التنوع في كتاباتي، يعني شوفتوا معانا حكايات ساسبنس ورعب ولايت كوميدي وخيال علمي إلخ.. وأكيد قصص اجتماعية ورومانسية.. طبعا نجاح ونحب تاني ليه، وهي قصة تصنف اجتماعي رومانسي، مخلياني أفكر في الجمهور اللي أكيد ممكن يبقى مستني مني نفس النوعية تاني.. في حين إني أنا نفسي أكتب برضه في الساسبنس والأكشن والخيال العلمي والشعبي إلخ.. نفسي اكتب في كل ده.. ساعتها أيه موقفكم مني بالصلاة على النبي؟؟".

جدير بالذكر، أن آخر أعمال عمرو محمود ياسين، مسلسل ونحب تاني ليه، الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز وشريف منير.