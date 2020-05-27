السويس تسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، تسجيل 68 حالة ايجابية جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة، بينها حالات شديدة الخطورة.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، أن الحالات شديدة الخطورة ستدخل مستشفيات العزل، بينما ستُحجز الحالات المتوسطة بمستشفيات المحافظة، وهي "الحميات" و"العام" و"الصدر"، في حين ستُعزل الحالات البسيطة بالمنزل مع متابعة دقيقة من مديرية الصحة، سواء فيما يتعلق بمدى الالتزام بالعلاج أو دخول المستشفى إذا حدث تطور للحالة واستدعى الأمر.

وأشارت مديرية الصحة، أن 80% من الحالات المصابة بالفيروس تكون بدون ظهور أعراض أو أعراض بسيطة، ولكنها قادره على نشر العدوى، لذا وجب التنبيهه على ضروره اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه المتفق عليها.

وأكدت مديرية الصحة، أن إجمالى عدد حالات الشفاء بلغت 74 حالة من بين 180 حالة أصيبت بالفيروس بمحافظه السويس، وذلك منذ بداية الأزمة حتى اليوم، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 7 حالات.