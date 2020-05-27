تقرير أممي: سُدس شباب العالم عاطل عن العمل بسبب كورونا

قالت منظمة العمل الدولية، أمس الثلاثاء، إن أكثر من سدس شباب العالم فقدوا وظائفهم، بسبب أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في النسخة الرابعة من تقريرها حول أثر جائحة كورونا المستجد على الوظائف، أن ما يعادل 305 ملايين وظيفة فُقدت بسبب كوفيد-19.

وأضافت المنظمة، أن الأثر واضح في الأمريكتين على وجه الخصوص، اللتين تضمان البؤر الجديدة لتفشي كورونا المستجد، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير منظمة العمل الدولية، جاي رايدر، إن العمال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 28 عامًا قد يواجهون صعوبات في الحصول على التدريب الملائم، أو الالتحاق بوظائف قد تمثل امتدادًا لمهنهم.

وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن نحو واحد بين كل أربعة أشخاص، تم تقليص ساعات عملهم، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.